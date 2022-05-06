Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler

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Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı

Batman'ın Karayün köyünde motosiklet ile TPAO kuyusuna ait fens telleri ve trafo yağı çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suç üst yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Karayün köyünde motosiklet ile TPAO kuyusuna ait fens telleri ve trafo yağı çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suç üst yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman ili merkez ilçesi Karayün Köyünde 26 Nisan 2022 tarihinde merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında TPAO kuyusuna ait fens tellerinin motosikletli 2 şüpheli şahıs tarafından kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takip neticesinde E.D. ve E.M. isimli şahıslar fens tellerini keserek bakır tel ve trafo yağını çaldığı esnada suçüstü yakalanmış olup, ele geçirilen malzemeler TPAO yetkililerine teslim edilmiştir. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D. ve E.M., hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Batman, Trafo, TPAO, 3. Sayfa, Haberler

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