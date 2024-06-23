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Batman'da petrol dolum sahasında yangın çıktı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan petrol dolum sahasında meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Batman'da petrol dolum sahasında iki kuyuda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Petrol dolumu esnasında çıkan yangın 2 petrol kuyusu ve bir tankeri sardı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri muhtemel faciayı önledi.

Yangın öğle saatlerinde Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yazılı köyü yolu üzerinde bulunan petrol dolum kuyularında çıktı. Edinilen bilgilere göre, petrol dolumu esnasında henüz belirlenemeyen nedenle art arda meydana gelen patlamaların ardından yakıt tankı ve iki petrol kuyusunu alevler sardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, jandarma yangının çıktığı alanda incelmelerde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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