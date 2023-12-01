Batman Belediyesine ait yer altı su borusu patlaması sonucu araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Patlama sonrası cadde suyla dolup çamura neden oldu ve bir otobüs çamura saplandı.

Batman'da patlayan su borusu sürücülere zor anlar yaşattı

BATMAN - Batman Belediyesine ait yer altı su borusu patlaması sonucu araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Alınan bilgilere göre, Batman Tilmerç Mahallesi'nde Batman Belediyesine ait su şebekesi borusu patladı. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonrası cadde suyla dolup çamura neden oldu. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken seyir halindeki otobüs çamura saplandı. Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.