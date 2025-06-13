Batman'da park halindeki otomobil yandı

BATMAN - Batman'da park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 06 BH 4461 plakalı otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alt kısımlarında yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.