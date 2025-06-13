Batman'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Batman'da Park Halindeki Otomobil Yandı
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Batman'da park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, aracın alt kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

Batman'da park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 06 BH 4461 plakalı otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alt kısımlarından yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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