Batman'da park halindeki otomobil beton mikseriyle söndürüldü

Batman'da gece saatlerinde park halindeyken yanan otomobil, yoldan geçen beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar yangın, yoldan geçen beton mikserinden sıkılan tazyikli su ile söndürüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN