Batman'da Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Batman'ın GAP Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Batman'da park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, 28 Şubat'ta gece saatlerinde GAP Mahallesi'nde kişi veya kişiler, park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olaya ilgili çalışması sürüyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa