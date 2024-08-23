Batman'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Batman kent merkezinde park halinde bulunan motosiklet henüz bilinmeyen nedenle yandı.

Batman Sağlık Mahallesi'nde park halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Söndürülen motosiklette maddi hasar meydana geldi. - BATMAN