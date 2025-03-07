Batman'da Park Halindeki Minibüs Yandı
Seyitler Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
Batman'da park halindeki bir minibüs yandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa