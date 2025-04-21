Batman'da Park Halindeki Kamyonet Yandı
Batman'da park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
BATMAN - Batman'da park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bayındırlık Mahallesi'ndeki ek sanayi sitesi içinde park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa