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Batman'da Otomobilin Motorunda Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Batman'da Otomobilin Motorunda Sıkışan Kedi Kurtarıldı
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Batman'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 30 dakikalık çalışmanın ardından kurtarıldı ve doğal ortama bırakıldı.

Batman'da bir otomobilin motor bölümünde sıkışan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Batman'ın eski Tekel Kavşağında bulunan bir araçta meydana geldi. İş yerinin önünde park halinde bulunan otomobilin sürücüsü motor kısmına sıkışan bir kediyi fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan kedi daha sonra doğal ortama bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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