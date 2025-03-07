Batman'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Batman Yeni Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki N.V'ye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN