Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti
Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kız, hayatını kaybetti. 21 Şubat'ta Batman-Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışan Viyan Toran Gelir'e otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Gelir, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Batman'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
BATMAN - Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kız, hayatını kaybetti.
21 Şubat'ta Batman- Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışan Viyan Toran Gelir'e otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Gelir, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.