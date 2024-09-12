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Batman'da Otomobilin Çarptığı 80 Yaşındaki Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarparak savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı yalnız bırakmadı.

Ağır yaralı yaşlı adam, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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