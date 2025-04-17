Batman'da Otomobilin Çarptığı 2 Kadın Yaralandı
Batman'da yeni havaalanı mevkisinde meydana gelen kazada, 72 T 0023 plakalı otomobil iki yayaya çarptı. Yaralı kadınlardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yeni havaalanı mevkisinde sürücüsü öğrenilmeyen 72 T 0023 plakalı otomobil, iki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa