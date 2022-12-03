Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

BATMAN - Batman Siirt karayolunda özel bir otomobil tır'ın altına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Siirt karayolu üzerinde bulunan organize sanayi kavşağında meydana geldi. 72 EL 296 plakalı otomobil, 27 AEE 712 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 70 yaşındaki Zübeyir Yıldız, hayatını kaybetti 1'i ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Zübeyir Yıldız'ın cenazesi ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.