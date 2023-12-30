Batman'da otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.G. idaresindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman Kıra Dağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Ç.G., E.G., C.G. ve G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN