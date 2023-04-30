Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Demokrasi Bulvarı'nda meydana 34 LP 1482 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi araç içinden çıkarılıp Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.