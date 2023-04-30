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Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Batman'da otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 LP 1482 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demokrasi İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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