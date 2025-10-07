Haberler

Batman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
