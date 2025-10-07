Batman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Kaza, Güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa