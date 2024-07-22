Batman'da otomobil takla attı, 1 kişi ağır yaralandı
Batman'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarparak takla attı ve 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Batman'da otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN