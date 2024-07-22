Batman'da otomobil takla attı, 1 kişi ağır yaralandı

Batman'da otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN