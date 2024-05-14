Batman'da otomobil sürücüsü motosiklete çarptı

Batman'da yolları karıştıran otomobil sürücüsü motosiklete çarptı.

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır istikametinden gelerek Siirt istikametine devam eden 06 CGE 742 plakalı otomobil sürücüsü Gap Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde trafik ışıklarını geçtikten sonra yanlışlıkla Kozluk istikametine döndü. Yanlış yöne döndüğünü fark eden sürücü aniden Siirt istikametine doğru manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen 16 AVU 584 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Karşılıklı birbirlerinden özür dileyen sürücüler yollarına devam etti. - BATMAN