Batman'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu - Haberler

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Batman'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu Batman-Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.

HASANKEYF, BATMAN (İHA) - Batman'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu

BATMAN - Batman- Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. 06 CDY 966 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı, meydana gelen kazada 50 koyun telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 122 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Hasankeyf, Otomobil, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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