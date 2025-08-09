Batman'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

Batman'da otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 01 HB 507 plakalı otomobil, park halindeki 782 AS 804 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN