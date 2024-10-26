Batman'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman kent merkezinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman eski havalimanı kavşağında plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünde çıkarak tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN