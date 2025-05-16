Batman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Batman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
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Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolunda otomobil ile kamyonetin sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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