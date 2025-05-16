Batman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolunda otomobil ile kamyonetin sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa