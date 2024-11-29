Batman'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kültür Mahallesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevke edildi. - BATMAN