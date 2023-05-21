Batman'da otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Batman kent merkezinde otomobil ile belediye ait yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Batman'da otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

BATMAN - Batman kent merkezinde otomobil ile belediye ait yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman kent merkezi Demokrasi Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fren mesafesini koruyamayan 38 AHC 801 plakalı otomobil sürücüsü 72 AAP 744 plakalı belediye ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.