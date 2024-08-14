Batman'da otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman'da durdurulan otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı 290 paket sigara, 36 adet elektronik sigara, 3 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN