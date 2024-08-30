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Batman'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 53,68 gram esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi

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Batman'da yapılan bir operasyonda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 1 kişi tutuklandı.

Batman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Batman'dan batı illerine gidecek olan bir yolcu otobüsünde arama yapan aramada 53,68 gram toz esrar ile 290 uyarıcı hap ele geçirdiğini ve operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandığın bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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