Batman'da Otobüste 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Otobüste 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan otobüste yapılan aramada bir valizde gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Batman'da durdurulan otobüsteki yolcunun valizinde yapılan aramada şahsi kıyafetleri arasına gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında alınan ihbarı değerlendiren Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir girişinde durdurulan şehirler arası otobüste arama yapıldı. Bir kadına ait valizde yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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