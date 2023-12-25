Batman'da operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da son bir haftada yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince son bir haftada yürütülen iki operasyonda; 244 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 150 farklı kalibrelerde fişek çok sayıda paketlenmiş halde esrar ve skunk maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 330 TL ve 100 dolar para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen, farklı suç dosyalarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile yakalanan bir kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN