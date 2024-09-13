Batman'da Okul Çevrelerinde Narkotik Uygulaması Devam Ediyor

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yapılan Narkoalan uygulaması devam ediyor.

"Güvenli Okullar Temiz Gelecek" temasıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen "Narkoalan" uygulamasıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Okul Çevrelerinde yapılan Narkoalan Uygulamasında; 12/09/2024 günü okul çıkış saatlerine yakın 14.00-16.00 saatleri arasında okullarda uygulama yapılmış okul çevrelerinde bulunan şahıslar üzerinde ve metruk binalarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Okul çevrelerinde ekiplerimizin yaptığı uygulamalar hız kesmeden devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BATMAN