Batman'da Okul Çevrelerinde Denetimler Gerçekleştirildi

Batman'da Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde ve öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, okulların çevresinde bulunan internet kafe, kahvehane, kafe, market, büfe, park ve bahçe, metruk binalarda bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ve şoförleri kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin ve okulların güvenliğini artırmak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamlı denetimlerin, okul çevrelerinde güvenli bir ortam sağlamak ve öğrenci servislerinin uygun standartlarda hizmet vermesini sağlamak için gerçekleştirildiği ifade edildi. - BATMAN