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Batman'da okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyon düştü

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Batman Anadolu Lisesi bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyon düştü. Olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

Batman'da okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyonu düştü. Olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi. Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı. Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi. Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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