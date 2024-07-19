Batman'da odun yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da kavşağı dönemeyen odun yüklü kamyon devrildi, kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır Karayolu üzerinde seyreden odun yüklü kamyon, Turgut Özal Bulvarı'ndan Kozluk istikametine döneceği sırada kavşağı dönemedi. Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine odun yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı, kamyon kasasındaki odunların yola savrulması sonucu ise yol ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyondan çıkarılan yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yola savrulan odunların toplanması ve kamyonun çekici marifeti ile kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.