Batman'da Nevruz Kutlamalarında Olaylar Çıktı

Batman'da yeni otogar yanındaki alanda düzenlenen Nevruz kutlamalarının ardından olaylar çıktı.

Yeni otogar alanında düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası bir grup gösterici yolu trafiğe kapatarak polise taş attı. Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için TOMA ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, kamu düzenini bozma girişimlerine karşı gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. - BATMAN