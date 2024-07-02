Batman'da Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen iki farklı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aldıkları ihbarı değerlendiren Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda bir ikamete yapılan aramada 426 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 det suboxone maddesi uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konu ile ilgili göz altına alınan D.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetin farklı operasyonunda da durdurulan bir araçta yapılan aramada 1.11 gram eroin, 75 gram metafetamin uyuşturucu ele geçirdi. Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN