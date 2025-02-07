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Batman'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ve 6 bin 200 lira buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ve 6 bin 200 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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