Batman'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Batman'da polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ve 6 bin 200 lira buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Batman'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ve 6 bin 200 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa