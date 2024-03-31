Batman'da muhtar adayları arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı

Batman'da muhtar adayları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde muhtar adayları Orhan Doğan ile Vasfi Onat arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu 2 aday yakınları da kavgaya dahil oldu. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi, İluh Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN