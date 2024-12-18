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Batman'da Motosikletten Telefon Çalındı

Batman'da Motosikletten Telefon Çalındı
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Batman'da park halindeki motosikletin kılıfındaki cep bölümünde bulunan telefon, hırsız tarafından çalındı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi ve polis inceleme başlattı.

Batman'da park halindeki motosikletin kılıfındaki cep bölümünde telefon çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde motosikletini park eden kişi, bir dükkana girdi. Yoldan geçen şüpheli, park halindeki motosiklet kılıfının cep bölümünde bulunan telefonu çaldı. Telefonunu yerinde bulmayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerasını izleyince kapüşonlu birinin motosiklete yaklaşıp telefonu çaldığını belirledi.

Sürücünün şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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