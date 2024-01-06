Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN