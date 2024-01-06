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Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Batman'da meydana gelen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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