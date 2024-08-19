Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü
Batman'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Batman'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Batman Hasankeyf karayolu ek sanayi sitesi mevkisinde Hasankeyf yönüne motosikletiyle gitmekte olan Ercan Akçan (41) kaza geçirmişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Akçan, bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN