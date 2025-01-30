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Batman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman Özgürlük Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Akif Tufan, kontrolden çıkarak devrildi ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Batman'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletin savrulması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Batman Özgürlük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 22 yaşında Akif Tufan'ın, kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralı olarak Batman İluh Devlet Hastanesine kaldırılan Tufan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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