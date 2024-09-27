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Batman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Batman'da seyir halindeki motosiklet, dönüş yapan bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Batman'da seyir halindeki motosikletin otomobille çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde seyir halindeki motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhanet üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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