Batman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Batman'da seyir halindeki motosiklet, dönüş yapan bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Batman'da seyir halindeki motosikletin otomobille çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde seyir halindeki motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhanet üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN