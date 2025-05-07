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Batman'da Motosiklet Hırsızlığı ve Silah Kaçakçılığı Şüphelisi Tutuklandı

Batman'da Motosiklet Hırsızlığı ve Silah Kaçakçılığı Şüphelisi Tutuklandı
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Batman'da motosiklet hırsızlığı, silah kaçakçılığı ve ikametlerden hırsızlık suçundan aranan M.B. yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, M.B.'nin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

Batman'da motosiklet hırsızlığı, silah kaçakçılığı ve ikametlerden hırsızlık suçundan aranan M.B. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen M.B. gözaltına alınarak sorgulandığı belirtildi. Açıklamada, "M.B isimli şahsın yapılan sorgusunda; 3 farklı motosiklet hırsızlığından, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili M.B. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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