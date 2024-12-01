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Batman'da Minibüste 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da Minibüste 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo 70 gram metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan sürücü, adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilo 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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