Batman'da Minibüste 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo 70 gram metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan sürücü, adli makamlarca tutuklandı.
Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilo 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN