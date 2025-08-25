Batman'da Minibüs Kazasında 1 Yaralı

Batman'da Minibüs Kazasında 1 Yaralı
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan minibüste bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman merkeze bağlı Batıraman yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
