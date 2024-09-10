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Batman'da minibüs kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Batman'da seyir halindeki minibüs, önündeki motosiklete, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise yaralandı.

Batman'da seyir halindeki minibüs, önündeki motosiklete, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kuyubaşı TOKİ mevkisinde seyir halindeki minibüs sürücüsü, önündeki motosiklete, ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Yakup Sevim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevim'in cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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