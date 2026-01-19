Haberler

Gercüş'te meyve yüklü kamyonet devrildi, meyveleri sürücünün yardımına koşanlar topladı

Gercüş'te meyve yüklü kamyonet devrildi, meyveleri sürücünün yardımına koşanlar topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan meyve yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, sürücünün arkadaşları yola saçılan meyveleri topladı.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan tonlarca meyveyi sürücünün yardıma koşan arkadaşları topladı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Batman'dan Midyat istikametine seyreden 01 CFB 56 plakalı meyve yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve takla atarak durabildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken kamyonetin kasasındaki portakallar yola savruldu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, yola saçılan meyveleri el birliğiyle toplayarak başka bir araca aktardı. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasına engel oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu