Gercüş'te meyve yüklü kamyonet devrildi, meyveleri sürücünün yardımına koşanlar topladı

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan tonlarca meyveyi sürücünün yardıma koşan arkadaşları topladı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Batman'dan Midyat istikametine seyreden 01 CFB 56 plakalı meyve yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve takla atarak durabildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken kamyonetin kasasındaki portakallar yola savruldu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, yola saçılan meyveleri el birliğiyle toplayarak başka bir araca aktardı. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasına engel oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN